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Аеропорт Алмати закрили на невизначений час. Раніше говорили, що відкриють 10 січня

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Казахстан, Субота 08 січня 2022 19:08
Аеропорт Алмати закрили на невизначений час. Раніше говорили, що відкриють 10 січня Фото: розграбований аеропорт (t me nexta live)
Автор: Ольга Белей

Аеропорт міста Алмати в Казахстані закрили на невизначений час. Раніше говорили, що його відкриють 10 січня, проте точна дата поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Хабар 24".

"Коли буде відновлена діяльність аеропорту Алмати поки невідомо. Раніше в прес-службі повітряної гавані повідомили, що він закритий до 10 січня. Однак, точна інформація про відновлення його роботи з'явиться пізніше", - пише видання.

Нагадаємо, аеропорт міста Алмати закрили 6 січня, наступного дня після того, як військовим вдалося його відбити у протестувальників. Також повідомлялося, що аеропорт "Алмати" прийматиме військові рейси.

Нагадаємо, через закриття аеропорту "Алмати" з Казахстану не змогла вилетіти група українців.

Як повідомили в МЗС, йдеться про понад 40 громадян України. Зараз дипломати шукають спосіб їх повернення додому.

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