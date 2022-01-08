Аеропорт Алмати закрили на невизначений час. Раніше говорили, що відкриють 10 січня

Аеропорт міста Алмати в Казахстані закрили на невизначений час. Раніше говорили, що його відкриють 10 січня, проте точна дата поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал " Хабар 24 ".

"Коли буде відновлена діяльність аеропорту Алмати поки невідомо. Раніше в прес-службі повітряної гавані повідомили, що він закритий до 10 січня. Однак, точна інформація про відновлення його роботи з'явиться пізніше", - пише видання.

Нагадаємо, аеропорт міста Алмати закрили 6 січня, наступного дня після того, як військовим вдалося його відбити у протестувальників. Також повідомлялося, що аеропорт "Алмати" прийматиме військові рейси.

Нагадаємо, через закриття аеропорту "Алмати" з Казахстану не змогла вилетіти група українців.

Як повідомили в МЗС, йдеться про понад 40 громадян України. Зараз дипломати шукають спосіб їх повернення додому.