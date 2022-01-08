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Аэропорт Алматы останется закрытым до 10 января

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Алматы, Суббота 08 января 2022 15:34
Аэропорт Алматы останется закрытым до 10 января Фото: закрытие аэропорта "Алматы" продлили до 10 января (almaty.airport.world.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Казахстана приняли решение продлить закрытие аэропорта города Алматы до 10 января. Ранее воздушную гавань закрыли после того, как ее захватили протестующие несколькими днями ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

По данным провластного казахского телеканала, аэропорт "Алматы" будет закрыт до 10 января. Причины такого решения не уточняются.

Воздушную гавань власти Казахстана закрыли 6 января, на следующий день после того, как военным удалось ее отбить у протестующих. Также сообщалось, что аэропорт "Алматы" будет принимать военные рейсы.

Напомним, из-за закрытия аэропорта "Алматы" из Казахстана не смогла вылететь группа украинцев.

Как сообщили в МИД, речь идет о более 40 гражданах Украины. Сейчас дипломаты ищут способ их возвращения домой.

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