ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Аеропорт Алмати залишиться закритим до 10 січня

Новость на русском →
Алмати, Субота 08 січня 2022 15:34
Аеропорт Алмати залишиться закритим до 10 січня Фото: закриття аеропорту "Алмати" продовжили до 10 січня (almaty.airport.world.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Казахстану прийняла рішення продовжити закриття аеропорту міста Алмати до 10 січня. Раніше повітряну гавань закрили після того, як її захопили протестувальники кількома днями раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Хабар 24".

За даними провладного казахського телеканалу, аеропорт "Алмати" буде закритий до 10 січня. Причини такого рішення не уточнюються.

Повітряну гавань влада Казахстану закрила 6 січня, наступного дня після того, як військовим вдалося її відбити у протестувальників. Також повідомлялося, що аеропорт "Алмати" прийматиме військові рейси.

Нагадаємо, через закриття аеропорту "Алмати" з Казахстану не змогла вилетіти група українців.

Як повідомили в МЗС, йдеться про понад 40 громадян України. Зараз дипломати шукають спосіб їх повернення додому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Алматы
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані