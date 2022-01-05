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Аэропорт Актау остановил работу на фоне протестов в Казахстане

Автор: Анастасия Рокитна

Казахстан охватили масштабные протесты, в частности, против первого президента страны Нурсултана Назарбаева. На фоне протестов аэропорт Актау остановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orda.kz.

Сообщается, что аэропорт сегодня прекратил работу. На какое время, пока неизвестно.

Вместе с тем, на сайте аэропорта "Борисполь" указано, что из Киева сегодня два рейса в Алматы.

Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Власти приняли решение отключить Интернет по всей стране, тем временем протестующие захватывают здание коррпункта одного из телеканалов и требуют выхода в эфир.

Отметим, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

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Казахстан