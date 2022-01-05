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Аеропорт Актау зупинив роботу на тлі протестів у Казахстані

Автор: Анастасія Рокитна

Казахстан охопили масштабні протести, зокрема, проти першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. На тлі протестів аеропорт Актау зупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orda.kz.

Повідомляється, що аеропорт сьогодні припинив роботу. На який час, поки невідомо.

Разом з тим, на сайті аеропорту "Бориспіль" зазначено, що з Києва сьогодні два рейси в Алмати.

Нагадаємо, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Влада прийняла рішення відключити інтернет по всій країні, тим часом протестувальники захоплюють будівлю коррпункту одного з телеканалів і вимагають виходу в ефір.

Зазначимо, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

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Казахстан