Аеропорт Актау зупинив роботу на тлі протестів у Казахстані

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Orda.kz .

Повідомляється, що аеропорт сьогодні припинив роботу. На який час, поки невідомо.

Разом з тим, на сайті аеропорту "Бориспіль" зазначено, що з Києва сьогодні два рейси в Алмати.