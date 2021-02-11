Аэроэвакуация и прогнозирование непогоды: МВД запустит масштабные проекты в 2021

Указано, что систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД запустят совместно с Министерством здравоохранения.

"Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - заверил Аваков.

По его словам, в планах министерства и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

Запуск этой реформы даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, таких как ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное.

"Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий и сохранения человеческой жизни", - подчеркнул глава МВД.