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Аэроэвакуация и прогнозирование непогоды: МВД запустит масштабные проекты в 2021

Автор: Юлия Струк

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал, что в этом году МВД запускает два масштабных проекта. Речь идет о системе аэромедицинской эвакуации и реформировании гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Указано, что систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД запустят совместно с Министерством здравоохранения.

"Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - заверил Аваков.

По его словам, в планах министерства и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

Запуск этой реформы даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, таких как ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное.

"Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий и сохранения человеческой жизни", - подчеркнул глава МВД.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 10 февраля из-за шквального ветра и налипания мокрого снега были обесточены 62 населенных пункта.

Также РБК-Украина писало, что погода в стране скоро изменится с приходом антициклона. Будет солнечно и без осадков, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныреформыАрсен Аваков
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