В Украине из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов

В Украине по состоянию на утро 10 февраля из-за шквального ветра и налипания мокрого снега остаются обесточенными 62 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП населенные пункты остаются обесточенными в 5 областях. В частности в Херсонской области - 21, Черновицкой - 20, Закарпатской - 9, в Киевской - 6 и Одесской - 6.

Напомним, 10 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -7 до +13 градусов, а ночью в северных и некоторых центральных областях ударят сильные морозы.

Также РБК-Украина писало, что погода в стране скоро изменится с приходом антициклона. Активная фаза осадков прекратится, будет солнечно, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега.