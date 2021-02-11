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Аероевакуація і прогнозування негоди: МВС запустить масштабні проекти в 2021

Автор: Юлія Струк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував, що цього року МВС запускає два масштабні проекти. Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

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Вказано, що систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС запустять спільно з Міністерством охорони здоров’я.

"Це суттєво підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах. Щонайменше 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю", - запевнив Аваков.

За його словами, у планах міністерства і реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

Запуск цієї реформи дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, як то ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиця дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо.

"Наша мета - модернізація гідрометеорологічних систем задля своєчасного отримання прогнозної інформації. Це є вкрай важливим для відповідного реагування й мінімізації наслідків та збереження людського життя", - підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 лютого через шквальний вітер та налипання мокрого снігу було знеструмлено 62 населених пункти.

Також РБК-Україна писало, що погода в країні скоро зміниться з приходом антициклону. Буде сонячно і без опадів, але при цьому з дуже сильними морозами. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниреформиАрсен Аваков
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