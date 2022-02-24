Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине

По его словам, россияне атакуют объекты в Киеве, Харькове, Днепре.

"Только что были удары ракет по центрам военного управления, аеродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - говорится в сообщении.

Он отметил, что сегодня мир увидел новую геополитическую реальность.

"Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война", - отметил Геращенко.