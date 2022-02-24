Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине

Вторжение России в Украину началось. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, по каким объектам российские войска совершают обстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.
По его словам, россияне атакуют объекты в Киеве, Харькове, Днепре.
"Только что были удары ракет по центрам военного управления, аеродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - говорится в сообщении.
Он отметил, что сегодня мир увидел новую геополитическую реальность.
"Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война", - отметил Геращенко.
Напомним, что в некоторых городах украинцы проснулись от взрывов. Это произошло сразу после объявления Путина о проведении спецоперации в Украине. РБК-Украина следит за ситуацией.