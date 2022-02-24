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Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине

Автор: Наталья Скороход

Вторжение России в Украину началось. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, по каким объектам российские войска совершают обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.

По его словам, россияне атакуют объекты в Киеве, Харькове, Днепре.

"Только что были удары ракет по центрам военного управления, аеродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - говорится в сообщении.

Он отметил, что сегодня мир увидел новую геополитическую реальность.

"Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война", - отметил Геращенко.

Напомним, что в некоторых городах украинцы проснулись от взрывов. Это произошло сразу после объявления Путина о проведении спецоперации в Украине. РБК-Украина следит за ситуацией.

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Российская ФедерацияВторжение России в Украину