Аеродроми, склади і центри управління: названі об'єкти ударів Росії по Україні

Вторгнення Росії в Україну почалося. Радник глави МВС Антон Геращенко розповів, по яких об'єктах російські війська здійснюють обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення.
За його словами, росіяни атакують об'єкти в Києві, Харкові, Дніпрі.
"Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що сьогодні світ побачив нову геополітичну реальність.
"Або Україна і світ зупинить нового Гітлера зараз або буде третя світова війна", - зазначив Геращенко.
Нагадаємо, що у деяких містах українці прокинулися від вибухів. Це сталося відразу після оголошення Путіна про проведення спецоперації в Україні. РБК-Україна стежить за ситуацією.