На аеродромі тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи: що відомо

На авіабазі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи, також виникла пожежа.
Про це заявила голова Бердянської ГВА Вікторія Галіціна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .
"На авіабазі в Бердянську прогриміли три потужні вибухи, а за ними ще 15 менших сил. Це спричинило масштабну пожежу", - підкреслила Галіціна.
Вона також зазначила, що майже всі швидкі та пожежні машини, які є у місті, виїхали на місце події.
За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, на території аеропорту, де спостерігалися вибухи, розташовувалися техніка та безпілотники.
Нагадаємо, у центрі окупованого Бердянська (Запорізька область) стався потужний вибух, повідомлялося про постраждалих.
Також ми писали, що внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.
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