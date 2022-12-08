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На аеродромі тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи: що відомо

Фото: на аеродромі тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На авіабазі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи, також виникла пожежа.

Про це заявила голова Бердянської ГВА Вікторія Галіціна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"На авіабазі в Бердянську прогриміли три потужні вибухи, а за ними ще 15 менших сил. Це спричинило масштабну пожежу", - підкреслила Галіціна.

Вона також зазначила, що майже всі швидкі та пожежні машини, які є у місті, виїхали на місце події.

Оновлено (17:56)

За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, на території аеропорту, де спостерігалися вибухи, розташовувалися техніка та безпілотники.

Нагадаємо, у центрі окупованого Бердянська (Запорізька область) стався потужний вибух, повідомлялося про постраждалих.

Також ми писали, що внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.

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