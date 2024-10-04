На аеродромі РФ, який атакувала Україна, помітили "дивні контейнери"

Безпілотники Сил оборони України вчора вдарили по російському аеродрому "Борисоглебск". На супутникових знімках з місця удару помітили "дивні контейнери".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Аеродрому "Борисоглебск" розташований за 300 кілометрів від кордону України та за наявною інформацією використовувався як майданчик для базування літаків типів Су-35 та Су-34, що атакують нашу територію керованими авіабомбами.

РБК-Україна повідомляло, що видання "Радіо Свобода" опублікувало детальні супутникові знімки, які свідчать про результати удару по аеродрому "Борисоглебск", і тут можна сказати, що результати насправді виглядають доволі інтригуюче.

Defense Express побачило на знімках, що зазнали ураження та згоріли невідомі ящики чи контейнери, які були розміщені під відкритим небом біля злітно-посадкової смуги.

В таких ємностях, в теорії, могли розміщуватись або рідкісні авіаційні боєприпаси, або ж підвісні контейнери з дефіцитною та дорогою апаратурою, наприклад для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки.

Виходить, що ці супутникові знімки необхідної повноти даних по втратам ворога в результаті удару по аеродрому "Борисоглебск" поки що не дають, потрібна ще додаткова інформація.