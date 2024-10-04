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На аеродромі РФ, який атакувала Україна, помітили "дивні контейнери"

Росія, П'ятниця 04 жовтня 2024 20:29
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На аеродромі РФ, який атакувала Україна, помітили "дивні контейнери" Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Безпілотники Сил оборони України вчора вдарили по російському аеродрому "Борисоглебск". На супутникових знімках з місця удару помітили "дивні контейнери".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Аеродрому "Борисоглебск" розташований за 300 кілометрів від кордону України та за наявною інформацією використовувався як майданчик для базування літаків типів Су-35 та Су-34, що атакують нашу територію керованими авіабомбами.

РБК-Україна повідомляло, що видання "Радіо Свобода" опублікувало детальні супутникові знімки, які свідчать про результати удару по аеродрому "Борисоглебск", і тут можна сказати, що результати насправді виглядають доволі інтригуюче.

Результати удару 4 жовтня 2024 року по аеродрому &quot;Борисоглебск&quot;, публікує &quot;Радіо Свобода&quot;

Defense Express побачило на знімках, що зазнали ураження та згоріли невідомі ящики чи контейнери, які були розміщені під відкритим небом біля злітно-посадкової смуги.

В таких ємностях, в теорії, могли розміщуватись або рідкісні авіаційні боєприпаси, або ж підвісні контейнери з дефіцитною та дорогою апаратурою, наприклад для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки.

Виходить, що ці супутникові знімки необхідної повноти даних по втратам ворога в результаті удару по аеродрому "Борисоглебск" поки що не дають, потрібна ще додаткова інформація.

Нагадаємо, що вчора українські дрони атакували аеродром у Воронезькій області, де знаходяться російські склади з КАБами та стоянки літаків Су-35 і Су-34. У мережі публікувались фото та відеонаслідків атаки.

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борсоглєбська".

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