На аэродроме РФ, который атаковала Украина, заметили "странные контейнеры"

Беспилотники Сил обороны Украины вчера ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск". На спутниковых снимках с места удара заметили "странные контейнеры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Аэродром "Борисоглебск" расположен в 300 километрах от границы Украины и по имеющейся информации использовался как площадка для базирования самолетов типов Су-35 и Су-34, атакующих нашу территорию управляемыми авиабомбами.

РБК-Украина сообщало, что издание "Радио Свобода" опубликовало детальные спутниковые снимки, свидетельствующие о результатах удара по аэродрому "Борисоглебск", и здесь можно сказать, что результаты действительно выглядят довольно интригующе.

По данным издания, на снимках можно четко увидеть, что потерпели поражение и сгорели неизвестные ящики или контейнеры, размещенные под открытым небом возле взлетно-посадочной полосы.

В таких емкостях, в теории, могли размещаться либо редкие авиационные боеприпасы, либо подвесные контейнеры с дефицитной и дорогостоящей аппаратурой, например для радиотехнической или радиоэлектронной разведки.

Выходит, что эти спутниковые снимки необходимой полноты данных по потерям врага в результате удара по аэродрому "Борисоглебск" пока не дают, нужна еще дополнительная информация.