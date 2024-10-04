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На аэродроме РФ, который атаковала Украина, заметили "странные контейнеры"

Россия, Пятница 04 октября 2024 20:29
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На аэродроме РФ, который атаковала Украина, заметили "странные контейнеры" Фото: новые подробности после удара по аэродрому "БорисоГлебск" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Беспилотники Сил обороны Украины вчера ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск". На спутниковых снимках с места удара заметили "странные контейнеры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Аэродром "Борисоглебск" расположен в 300 километрах от границы Украины и по имеющейся информации использовался как площадка для базирования самолетов типов Су-35 и Су-34, атакующих нашу территорию управляемыми авиабомбами.

РБК-Украина сообщало, что издание "Радио Свобода" опубликовало детальные спутниковые снимки, свидетельствующие о результатах удара по аэродрому "Борисоглебск", и здесь можно сказать, что результаты действительно выглядят довольно интригующе.

По данным издания, на снимках можно четко увидеть, что потерпели поражение и сгорели неизвестные ящики или контейнеры, размещенные под открытым небом возле взлетно-посадочной полосы.

В таких емкостях, в теории, могли размещаться либо редкие авиационные боеприпасы, либо подвесные контейнеры с дефицитной и дорогостоящей аппаратурой, например для радиотехнической или радиоэлектронной разведки.

Выходит, что эти спутниковые снимки необходимой полноты данных по потерям врага в результате удара по аэродрому "Борисоглебск" пока не дают, нужна еще дополнительная информация.

Напомним, что вчера украинские дроны атаковали аэродром в Воронежской области, где находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34. В сети публиковались фото и видеопоследствия атаки.

Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борсоглебска".

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