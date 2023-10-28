На аеродромі під Севастополем росіяни розмістили системи ППО та РЛК: супутникові знімки

Росіяни розмістили на аеродромі Бельбек під окупованим Севастополем комплекси ППО та радіолокаційні станції. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал "Кримський вітер".

OSINT-аналітики Radio & Nukes показали супутниковий знімок аеродрому Бельбек, який окупанти перетворили на свою військову базу. Експерти виявили на авіабазі:

дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;

РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;

радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО;

комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".

Також у мережі показали графік зони дії радарів на аеродромі Бельбек. Проте цей графік поки не точний, оскільки не враховує окремі конкретні характеристики кожної радіолокаційної станції.

Ситуація у Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Так, нещодавно, за даними джерел РБК-Україна, СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.