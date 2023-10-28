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На аеродромі під Севастополем росіяни розмістили системи ППО та РЛК: супутникові знімки

Севастополь, Субота 28 жовтня 2023 14:08
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На аеродромі під Севастополем росіяни розмістили системи ППО та РЛК: супутникові знімки Фото: на аеродромі під Севастополем росіяни розмістили системи ППО та РЛК (oruzhie info)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни розмістили на аеродромі Бельбек під окупованим Севастополем комплекси ППО та радіолокаційні станції. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал "Кримський вітер".

OSINT-аналітики Radio & Nukes показали супутниковий знімок аеродрому Бельбек, який окупанти перетворили на свою військову базу. Експерти виявили на авіабазі:

  • дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;
  • радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО;
  • комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".

На аеродромі під Севастополем росіяни розмістили системи ППО та РЛК: супутникові знімки

Також у мережі показали графік зони дії радарів на аеродромі Бельбек. Проте цей графік поки не точний, оскільки не враховує окремі конкретні характеристики кожної радіолокаційної станції.

На аеродромі під Севастополем росіяни розмістили системи ППО та РЛК: супутникові знімки

Ситуація у Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Так, нещодавно, за даними джерел РБК-Україна, СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

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