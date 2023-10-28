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На аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК: спутниковые снимки

Севастополь, Суббота 28 октября 2023 14:08
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На аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК: спутниковые снимки Фото: на аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК (oruzhie info)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне разместили на аэродроме Бельбек под оккупированным Севастополем комплексы ПВО и радиолокационные станции. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу. Эксперты обнаружили на авиабазе:

  • две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;
  • радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;
  • комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".

На аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК: спутниковые снимки

Также в сети показали график зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.

На аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛК: спутниковые снимки

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты перекидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно, по данным источников РБК-Украина, СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малюк" с экспериментальным вооружением.

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