Аеродроми, командні центри, нафтобази: британська розвідка назвала цілі в Криму

Як зазначається у зведенні, Генеральний штаб України підтвердив, що Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Росією Криму 7 жовтня 2024 року. Раніше у березні 2024 року цей термінал був атакований українськими безпілотними літальними апаратами.

Міноборони Британії оприлюднило знімок палаючого терміналу.

За даними британської розвідки, українські удари продовжують поступово послаблювати російські військові можливості на Кримському півострові.

"До числа цілей, за якими було завдано ударів у 2024 році, також входили системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та міст через Керченську протоку", - зазначають у Міноборони Британії.