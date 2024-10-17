RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Аэродромы, командные центры, нефтебазы: британская разведка назвала цели в Крыму

Фото: в Феодосии сожгли нефтяной терминал (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Удары Украины по территории оккупированного Россией Крыма все больше снижают военный потенциал полуострова. Среди пораженных объектов аэродромы, командные центры, нефтебазы и Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, Генеральный штаб Украины подтвердил, что Украина нанесла удар по морскому нефтяному терминалу в  Феодосии в оккупированном Россией Крыму 7 октября 2024 года. Ранее в марте 2024 года этот терминал был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Минобороны Британии обнародовало снимок горящего терминала.

По данным британской разведки, украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.

"В число целей, по которым были нанесены удары в 2024 году, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, крупнейший в Крыму нефтяной терминала в Феодосии, который украинские военные атаковали 7 октября, горел около недели.

В течение нескольких дней на территории нефтебазы взрывались резервуары. Оккупанты были вынуждены эвакуировать население.

Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории базы. Кроме резервуаров, также была сильно повреждена инфраструктура терминала.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна России против Украины