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Аеродроми, командні центри, нафтобази: британська розвідка назвала цілі в Криму

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 11:58
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Аеродроми, командні центри, нафтобази: британська розвідка назвала цілі в Криму Фото: у Феодосії спалили нафтовий термінал (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Удари України територією окупованого Росією Криму дедалі більше знижують військовий потенціал півострова. Серед уражених об'єктів аеродроми, командні центри, нафтобази та Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, Генеральний штаб України підтвердив, що Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Росією Криму 7 жовтня 2024 року. Раніше у березні 2024 року цей термінал був атакований українськими безпілотними літальними апаратами.

Міноборони Британії оприлюднило знімок палаючого терміналу.

Аеродроми, командні центри, нафтобази: британська розвідка назвала цілі в Криму

За даними британської розвідки, українські удари продовжують поступово послаблювати російські військові можливості на Кримському півострові.

"До числа цілей, за якими було завдано ударів у 2024 році, також входили системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та міст через Керченську протоку", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, найбільший у Криму нафтовий термінал у Феодосії, який українські військові атакували 7 жовтня, горів близько тижня.

Упродовж кількох днів на території нафтобази вибухали резервуари. Окупанти були змушені евакуювати населення.

Пожежа пошкодила 12 резервуарів, вісім з них повністю знищено. Також згоріли будови на території бази. Крім резервуарів, також було сильно пошкоджено інфраструктуру терміналу.

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