Аеродроми, командні центри, нафтобази: британська розвідка назвала цілі в Криму
Удари України територією окупованого Росією Криму дедалі більше знижують військовий потенціал півострова. Серед уражених об'єктів аеродроми, командні центри, нафтобази та Кримський міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як зазначається у зведенні, Генеральний штаб України підтвердив, що Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Росією Криму 7 жовтня 2024 року. Раніше у березні 2024 року цей термінал був атакований українськими безпілотними літальними апаратами.
Міноборони Британії оприлюднило знімок палаючого терміналу.
За даними британської розвідки, українські удари продовжують поступово послаблювати російські військові можливості на Кримському півострові.
"До числа цілей, за якими було завдано ударів у 2024 році, також входили системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та міст через Керченську протоку", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, найбільший у Криму нафтовий термінал у Феодосії, який українські військові атакували 7 жовтня, горів близько тижня.
Упродовж кількох днів на території нафтобази вибухали резервуари. Окупанти були змушені евакуювати населення.
Пожежа пошкодила 12 резервуарів, вісім з них повністю знищено. Також згоріли будови на території бази. Крім резервуарів, також було сильно пошкоджено інфраструктуру терміналу.