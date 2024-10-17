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Аэродромы, командные центры, нефтебазы: британская разведка назвала цели в Крыму

Украина, Четверг 17 октября 2024 11:58
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Аэродромы, командные центры, нефтебазы: британская разведка назвала цели в Крыму Фото: в Феодосии сожгли нефтяной терминал (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Удары Украины по территории оккупированного Россией Крыма все больше снижают военный потенциал полуострова. Среди пораженных объектов аэродромы, командные центры, нефтебазы и Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, Генеральный штаб Украины подтвердил, что Украина нанесла удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии в оккупированном Россией Крыму 7 октября 2024 года. Ранее в марте 2024 года этот терминал был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Минобороны Британии обнародовало снимок горящего терминала.

Аэродромы, командные центры, нефтебазы: британская разведка назвала цели в Крыму

По данным британской разведки, украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.

"В число целей, по которым были нанесены удары в 2024 году, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, крупнейший в Крыму нефтяной терминала в Феодосии, который украинские военные атаковали 7 октября, горел около недели.

В течение нескольких дней на территории нефтебазы взрывались резервуары. Оккупанты были вынуждены эвакуировать население.

Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории базы. Кроме резервуаров, также была сильно повреждена инфраструктура терминала.

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