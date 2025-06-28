На аеродромі "Кіровське" у Криму пожежі після нічних вибухів: супутникові знімки

За даними "Кримського вітру", сьогодні вночі у період з 2:50 до 3:02 пролунали 5-6 вибухів у районі аеродрому "Кіровське". До того там чули нібито звуки прольоту дронів.

Також Telegram-канал опублікував відео з вибухами. За попередніми даними, це була детонація боєкомплекту на аеродромі.

Супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі "Кіровське" у Криму.



"Швидше за все, уражені склади та об'єкти ППО. Також є попадання по одній з авіаційних стоянок, видно вертоліт, що горить, також вибухали паливні баки винищувачів Су", - йдеться у повідомленні.

