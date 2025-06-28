На аэродроме "Кировское" в Крыму пожары после ночных взрывов: спутниковые снимки

По данным "Крымского ветра", сегодня ночью в период с 2:50 до 3:02 прозвучали 5-6 взрывов в районе аэродрома "Кировское". До этого там слышали якобы звуки пролета дронов.

Также Telegram-канал опубликовал видео со взрывами. По предварительным данным, это была детонация боекомплекта на аэродроме.

Спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме "Кировское" в Крыму.



"Скорее всего, поражены склады и объекты ПВО. Также есть попадания по одной из авиационных стоянок, видно горящий вертолет, также взрывались топливные баки истребителей Су", - говорится в сообщении.