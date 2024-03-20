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На аеродромі Енгельс за день до атаки знаходилося 11 літаків: супутникові знімки

Фото: на аеродромі Енгельс за день до атаки знаходилося 11 літаків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На російському аеродромі у місті Енгельс 19 березня було близько 11 літаків, зокрема Ту-95 та Ту-160. В ніч на 20 березня Енгельс атакувало Головне управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Видання показало супутникові знімки за 19 березня 2024 року. На зображеннях можна помітити, що на території аеродрому Енгельс знаходилися 11 літаків.

Як зазначають "Схеми", напередодні атаки на аеродромі були розміщені дев'ять бомбардувальників - шість Ту-95, один з яких в неробочому стані, та три Ту-160.

 

t.me/cxemu

Удар по Енгельсу

В ніч на 20 березня у російському місті Енгельс Саратовської області РФ пролунали вибухи. У мережі повідомляли про "прильоти", а жителі публікували "гучні" відео з вибухами.

Місцева влада заявила про атаку безпілотників та відзвітувала, що нібито всі безпілотники "були збиті над містом". Місцеві жителі у соцмережах не погодилися з цим.

 

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що вибухи в Енгельсі були роботою Головного управління розвідки Міноборони. Результати бойової роботи уточнюються.

Додамо, що в Енгельсі знаходиться військово-повітряна база Росії - "Енгельс-2". Там базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні.

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