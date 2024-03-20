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На аэродроме Энгельс за день до атаки находилось 11 самолетов: спутниковые снимки

Фото: на аэродроме Энгельс за день до атаки находилось 11 самолетов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На российском аэродроме в городе Энгельс 19 марта было около 11 самолетов, включая Ту-95 и Ту-160. В ночь на 20 марта Энгельс атаковало Главное управление разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Издание показало спутниковые снимки за 19 марта 2024 года. На изображениях можно увидеть, что на территории аэродрома Энгельс находились 11 самолетов.

Как отмечают "Схемы", накануне атаки на аэродроме были размещены девять бомбардировщиков - шесть Ту-95, один из которых в нерабочем состоянии, и три Ту-160.

 

t.me/cxemu

Удар по Энгельсу

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами.

Местные власти заявили об атаке беспилотников и отчитались, что якобы все беспилотники "были сбиты над городом". Местные жители в соцсетях не согласились с этим.

 

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны. Результаты боевой работы уточняются.

Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база России -– "Энгельс-2". Там базируются стратегические бомбардировщики, наносящие удары по Украине.

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