Адвокаты установили местонахождение арестованных в Крыму крымских татар

Адвокаты арестованых крымских татар с помощью консула Украины в Ростове-на-Дону (Россия) удалось установить местонахождение 23-ех из них. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, ссылаясь на общественную инициативу "Крымская солидарность".

Он сообщил, что адвокаты установили местонахождение каждого арестованого крымского татарина.

"Несмотря на короткий срок, нам удалось сформировать команду для защиты 23 крымских татар, крымских мусульман, которых арестовали 27 марта и 29 марта и перевезли в Ростов-на-Дону (Россия). С помощью консула Украины в Ростове-на-Дону и ОНК (Общественная наблюдательная комиссия, - ред.) Ростовской области установили местонахождение каждого", - отметил Семедляев.

Напомним, 27 марта в ходе незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение о аресте всех задержанных до 15 мая. После этого ряд стран, в том числе США и ЕС, призвали РФ освободить крымских татар.