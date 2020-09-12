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Адвокаты Трампа обжаловали решение о предоставлении следствию налоговых деклараций

Вашингтон, Суббота 12 сентября 2020 02:35
Адвокаты Трампа обжаловали решение о предоставлении следствию налоговых деклараций
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп подал иск в Апелляционный суд, требуя запретить исполнять решение суда низшей инстанции. Трампа ранее обязали предоставить следствию налоговые декларации за последние восемь лет.

Об этом пишет "Голос Америки".

Решение суда связано с расследованием деятельности бизнес-структур президента.

Защита Трампа утверждает, что решение суда политически мотивировано. Слушания назначены на 25 сентября. Адвокаты Трампа сообщили, что если Апелляционный суд не поддержит иск, они оспорят его в Верховном суде США.

Предыдущие шесть президентов США - три республиканца и три демократа - обнародовали свои налоговые декларации.

Напомним, недавно Верховный суд США обязал Трампа раскрыть финансовые отчеты и передать их прокурору Нью-Йорка.

Напомним, в начале мая 2019 года Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа.

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