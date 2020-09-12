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Адвокати Трампа оскаржили рішення про надання слідству податкових декларацій

Вашингтон, Субота 12 вересня 2020 02:35
Адвокати Трампа оскаржили рішення про надання слідству податкових декларацій
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп подав позов до Апеляційного суду, вимагаючи заборонити виконувати рішення суду нижчої інстанції. Трампа раніше зобов'язали надати слідству податкові декларації за останні вісім років.

Про це пише "Голос Америки".

Рішення суду пов'язане з розслідуванням діяльності бізнес-структур президента.

Захист Трампа стверджує, що рішення суду політично мотивоване. Слухання призначені на 25 вересня. Адвокати Трампа повідомили, що якщо Апеляційний суд не підтримає позов, вони оскаржать його у Верховному суді США.

Попередні шість президентів США - три республіканця і три демократа - оприлюднили свої податкові декларації.

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд США зобов'язав Трампа розкрити фінансові звіти та передати їх прокурору Нью-Йорка.

Нагадаємо, на початку травня 2019 року Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа.

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