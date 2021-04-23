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Адвокаты преувеличивают количество дел против Порошенко, - генпрокурор

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 03:29
Адвокаты преувеличивают количество дел против Порошенко, - генпрокурор Фото: Петр Порошенко, экс-президент Украины (eurosolidarity.org)
Автор: Артур Родивилов

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что адвокаты Петра Порошенко преувеличивают количество дел против него в судах. По ее словам речь идет не о 58 делах, а о значительно меньшей цифре.

Об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".

Ирина Венедиктова говорит, что около 5 дел касательно Петра Порошенко недавно закрыли.

"Я думаю, адвокаты несколько преувеличивают количество дел против Порошенко. Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, 6 дел - в НАБУ, одно - в Нацполиции", - говорит Ирина Венедиктова.

Она также добавила, что подписала подозрение в том деле, где видела перспективу.

"Без всякого политически мотивированного решения. С этим делом я работала, когда я была в ГБР и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором и подписала", - говорит генпрокурор.

По ее словам говорится о деле относительно возможного незаконного назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

По словам генпрокурора адвокаты знакомятся с этим делом уже почти год.

"Можем ли мы ограничивать подозреваемых в ознакомлении с делом? Можем", - убеждена Венедиктова.

Напомним, ранее адвокаты Петра Порошенко сообщали, что через два дня после инаугурации президента США в Украине были открыты новые производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

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