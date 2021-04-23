Адвокаты преувеличивают количество дел против Порошенко, - генпрокурор

Ирина Венедиктова говорит, что около 5 дел касательно Петра Порошенко недавно закрыли.

"Я думаю, адвокаты несколько преувеличивают количество дел против Порошенко. Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, 6 дел - в НАБУ, одно - в Нацполиции", - говорит Ирина Венедиктова.

Она также добавила, что подписала подозрение в том деле, где видела перспективу.

"Без всякого политически мотивированного решения. С этим делом я работала, когда я была в ГБР и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором и подписала", - говорит генпрокурор.

По ее словам говорится о деле относительно возможного незаконного назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

По словам генпрокурора адвокаты знакомятся с этим делом уже почти год.

"Можем ли мы ограничивать подозреваемых в ознакомлении с делом? Можем", - убеждена Венедиктова.