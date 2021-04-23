Адвокати перебільшують кількість справ проти Порошенка, - генпрокурор
Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що адвокати Петра Порошенка перебільшують кількість справ проти нього в судах. За її словами йдеться не про 58 справ, а про значно меншу цифру.
Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу".
Ірина Венедіктова каже, що близько 5 справ щодо Петра Порошенка нещодавно закрили.
"Я думаю, адвокати дещо перебільшують кількість справ проти Порошенка. Я знаю, що близько 20 справ зараз знаходяться в ДБР, 6 справ - в НАБУ, одна - в Нацполіції", - говорить Ірина Венедіктова.
Вона також додала, що підписала підозру в тій справі, де бачила перспективу.
"Без жодного політично вмотивованого рішення. З цією справою я працювала, коли я була в ДБР і розуміла, який може бути рух. Прийшла генеральним прокурором і підписала", - каже генпрокурор.
За її словами йдеться про справу щодо можливого незаконного призначення на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.
За словами генпрокурора адвокати знайомляться з цією справою вже майже рік.
"Чи можемо ми обмежувати підозрюваних в ознайомленні зі справою? Можемо", - переконана Венедіктова.
Нагадаємо, раніше адвокати Петра Порошенка повідомляли, що через два дні після інавгурації президента США в Україні були відкрито нові провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка.