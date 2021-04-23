ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Адвокати перебільшують кількість справ проти Порошенка, - генпрокурор

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 03:29
Адвокати перебільшують кількість справ проти Порошенка, - генпрокурор Фото: Петро Порошенко, екс-президент України (eurosolidarity.org)
Автор: Артур Родивилов

Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що адвокати Петра Порошенка перебільшують кількість справ проти нього в судах. За її словами йдеться не про 58 справ, а про значно меншу цифру.

Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу".

Ірина Венедіктова каже, що близько 5 справ щодо Петра Порошенка нещодавно закрили.

"Я думаю, адвокати дещо перебільшують кількість справ проти Порошенка. Я знаю, що близько 20 справ зараз знаходяться в ДБР, 6 справ - в НАБУ, одна - в Нацполіції", - говорить Ірина Венедіктова.

Вона також додала, що підписала підозру в тій справі, де бачила перспективу.

"Без жодного політично вмотивованого рішення. З цією справою я працювала, коли я була в ДБР і розуміла, який може бути рух. Прийшла генеральним прокурором і підписала", - каже генпрокурор.

За її словами йдеться про справу щодо можливого незаконного призначення на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

За словами генпрокурора адвокати знайомляться з цією справою вже майже рік.

"Чи можемо ми обмежувати підозрюваних в ознайомленні зі справою? Можемо", - переконана Венедіктова.

Нагадаємо, раніше адвокати Петра Порошенка повідомляли, що через два дні після інавгурації президента США в Україні були відкрито нові провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Порошенко Петро Генпрокурор
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше