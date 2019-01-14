Адвокаты посетили в СИЗО пятерых украинских моряков

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Защитники уточнили потребности военнопленных в продуктах питания и вещах

Российские адвокаты украинских военнопленных моряков, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе, посетили пятерых из них в СИЗО города Москвы и в СУ ФСБ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook защитника Николая Полозова.

Адвокатам удалось посетить в СИЗО "Лефортово", СИЗО "Матросская тишина" и в Следственном управлении ФСБ России Сергея Попова, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Евгения Семидоцкого и Дениса Гриценко.

"Все посещенные военнопленные моряки в хорошем расположении духа. Никаких жалоб не высказывали", - рассказал Полозов.

В то же время адвокат военнопленного украинского моряка Андрея Артеменко, который содержится в больнице следственного изолятора "Матросская тишина", Мария Куракина сообщила, что ее подзащитный "в целом чувствует себя нормально, но еще ноет левая рука из-за осколочного ранения".

В ходе посещения адвокаты в том числе уточнили потребности военнопленных украинских моряков в продуктах питания, вещах и предметах и передали соответствующие пожелания волонтерам.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 15 января 2019 года в Москве (Российская Федерация) состоится суд над украинскими моряками, незаконно удерживаемыми в РФ. Она пообещала, что приложит все усилия, чтобы попасть на заседание и увидеть украинских военнопленных.