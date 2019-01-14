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Адвокати відвідали в СІЗО п'ятьох українських моряків

Новини » Політика    14.01.2019 - 23:48
Адвокати відвідали в СІЗО п'ятьох українських моряків
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Захисники уточнили потреби військовополонених у продуктах харчування та речах

Російські адвокати українських військовополонених моряків, незаконно захоплених Росією в Керченській протоці, відвідали п'ятьох з них в СІЗО міста Москви і в СУ ФСБ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook захисника Миколи Полозова.

Адвокатам вдалося відвідати в СІЗО "Лефортово", СІЗО "Матроська тиша" і в Слідчому управлінні ФСБ Росії Сергія Попова, Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Євгенія Семидоцького і Дениса Гриценка.

"Всі відвідані військовополонені моряки в гарному настрої. Ніяких скарг не висловлювали", - розповів Полозов.

Водночас адвокат військовополоненого українського моряка Андрія Артеменка, який перебуває в лікарні слідчого ізолятора "Матроська тиша", Марія Куракіна повідомила, що її підзахисний "загалом почувається нормально, але ще ниє ліва рука через осколкового поранення".

Під час відвідування адвокати зокрема уточнили потреби військовополонених українських моряків у продуктах харчування, речах та предметах і передали відповідні побажання волонтерам.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що 15 січня 2019 року в Москві (Російська Федерація) відбудеться суд над українськими моряками, незаконно утримуваними в РФ. Вона пообіцяла, що докладе всіх зусиль, щоб потрапити на засідання і побачити українських військовополонених.

Вироки всім українським морякам в РФ планують винести в один день, - адвокат Денісова прибула до Москви для вирішення питань полонених українських моряків
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