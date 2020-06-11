Адвокаты Порошенко считают, что Венедиктова подписала подозрении двум президентам

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова своими действиями фактически подписала подозрение не одному, а двум президентам Украины. Об этом заявил во время брифинга адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, представители Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение с нарушением закона в помещения ГБР, а когда Петр Порошенко вместе с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора, Ирина Венедиктова не захотела вручить подозрение лично и покинула кабинет.

"У Венедиктовой был шанс эту ситуацию исправить. Она могла лично, выполняя свой долг Генерального прокурора, ведь это ее ответственность, она могла это совершить прямо там в кабинете. На глазах у депутатов - она этого не захотела", - заявил Илья Новиков.

Адвокаты Порошенко также напомнили, что предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка был уволен с должности именно после того, как отказался подписывать подозрение, подготовленную в ГБР под руководством Ирины Венедиктовой именно в этом производстве.

"Это то самое производство, которое охарактеризовал "100%-но прокурор Зеленского" Рябошапка как "юридический трэш". Это то самое производство, которое долгое время незаконно расследовало Государственное бюро расследований, потому что это производство было ГБР не подследственное. Они его расследовало по 364 статье Уголовного кодекса. То есть это было "злоупотребление властью или служебным положением". Это статья, подследственная была Национальным антикоррупционным бюро. Тогдашний генеральный прокурор Рябошапка именно это производство передал для осуществления досудебного расследования Национальному антикоррупционному бюро. Потом Холодницкий, руководитель Антикоррупционной прокуратуры, установил своим постановлением, что никакого злоупотребления властью или служебным положением там не было. Никаких действий, которые бы противоречили интересам службы, совершено не было. Как определено, этот юридический трэш постановлением Холодницкого был возвращен обратно в ГБР", - добавил адвокат Игорь Головань.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" со стороны власти с плохими последствиями.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".