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Адвокаты Порошенко анонсировали иск против Гордона за клевету

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Киев, Среда 12 мая 2021 14:50
Адвокаты Порошенко анонсировали иск против Гордона за клевету Фото: адвокаты Петра Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко сообщили, что в ближайшее время будет подан первый иск за клевету против Дмитрия Гордона.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков во время брифинга в "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет о заявлении Дмитрия Гордона 7 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Конкретно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь", - заявил адвокат.

Адвокат заметил, что клевета, даже если она сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мысль, а утверждение, не пользуется иммунитетом.

"Мы анонсируем, что в ближайшее время, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет подан первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", - отметил адвокат.

Напомним, ранее адвокаты Петра Порошенко сообщали, что через два дня после инаугурации президента США в Украине были открыты новые производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

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