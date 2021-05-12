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Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп

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Київ, Середа 12 травня 2021 14:50
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп Фото: адвокати Петра Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Адвокати п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка повідомили, що найближчим часом буде поданий перший позов за наклеп проти Дмитра Гордона.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков під час брифінгу в "Інтерфакс-Україна".

За його словами, йдеться про заяву Дмитра Гордона 7 травня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь", - заявив адвокат.

Адвокат зауважив, що наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а ствердження, не користується імунітетом.

"Ми анонсуємо, що найближчим часом, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше адвокати Петра Порошенка повідомляли, що через два дні після інавгурації президента США в Україні були відкрито нові провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка.

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