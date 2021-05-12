Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп

Адвокати п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка повідомили, що найближчим часом буде поданий перший позов за наклеп проти Дмитра Гордона.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков під час брифінгу в "Інтерфакс-Україна".

За його словами, йдеться про заяву Дмитра Гордона 7 травня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь", - заявив адвокат.

Адвокат зауважив, що наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а ствердження, не користується імунітетом.

"Ми анонсуємо, що найближчим часом, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", - зазначив адвокат.