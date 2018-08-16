Адвокаты Януковича препятствуют госзащитнику попасть в зал суда

Адвокаты Януковича игнорируют начало заседания

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича препятствуют государственному защитнику попасть в зал Оболонского районного суда города Киева. Адвокаты Януковича фактически блокируют слушание дела, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, платные адвокаты Януковича стоят в коридоре перед залом суда и игнорируют начало заседания. Судья Владислав Девятко в очередной раз объявил технический перерыв.

"Защитники препятствуют государственному адвокату Рябоволу попасть в зал суда. Объявляется перерыв на 15 минут, чтобы полиция помогла адвокату попасть в зал", - сказал судья.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева, где сегодня рассматривают дело о госизмене Януковича, состоялась стычка. В частности, в зал судебных заседаний прибыла полиция по вызову адвоката экс-президента Виталия Сердюка. Сотрудники полиции пытались ввести адвоката Сердюка в зал суда. В свою очередь, Сердюк начал сопротивляться и заявил о нападении на его личность. Второй адвокат Януковича - Богдан Биленко - заявил отвод суду.