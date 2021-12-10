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Адвокаты НГЗ нашли умерших лиц среди истцов от "Стоп шлам"

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 13:48
Адвокаты НГЗ нашли умерших лиц среди истцов от "Стоп шлам" Фото: адвокаты МГЗ нашли умерших лиц среди истцов от "Стоп шлам" (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Адвокаты Николаевского глиноземного завода (МГЗ) заявили, что в списке членов общественной организации "Стоп шлам" указаны не только люди, которые не владеют информацией об иске к МГЗ и самой организации, но и умершие лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

По словам адвоката, уже документально подтверждено, что в списке членов "Стоп шлам попадали умершие лица. В частности указана гражданка Надежда Сорочан. Ее заявление о вступлении в общественную организацию датировано 2020 годом. Тогда как эта женщина умерла еще в 2016 году.

"Основатели "Стоп шлам просто получили копии документов и воспользовались его данными. По нашей информации, таких лиц среди членов этой общественной организации не менее десятка. И это, не говоря о людях, чьи данные использовали без их ведома. Поэтому мы требуем, чтобы правоохранители активизировали расследование и как можно быстрее привлекли к ответственности виновных в мошенничестве лиц", - отмечает Ващенко.

На НГЗ считают, что изначально иск "Стоп шлам" - мошенничество. Он базировался на поддельной экспертизе, а данные многих истцов использовали без их ведома. Впрочем, это не помешало судье Заводского районного суда Николаева Ирине Бобровой вынести решение в пользу "Стоп шлам". Это решение сейчас обжалуется в апелляционном суде.

Напомним, полиция расследует мошенничество со стороны учредителей общественной организации "Стоп шлам", которая пытается взыскать с НГЗ 9,2 млрд грн компенсации за моральный ущерб.

Также НАБУ и ГБР проводят расследование злоупотребления властью, незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда и служебного подлога судьи Заводского районного суда Николаева Ирины Бобровой.

В отношении адвокатов "Стоп шлам" открыто уголовное производство по статье "Подделка документов" - они предоставили суду справки о заболевании на коронавирус с явными признаками подделки.

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Стоп шлам НГЗ
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