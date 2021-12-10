Адвокати МГЗ знайшли померлих осіб серед позивачів від "Стоп шлам"

Адвокати Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) заявили, що у списку членів громадської організації "Стоп шлам" зазначені не лише люди, які не володіють інформацією про позов до МГЗ та саму організацію, а й померлі особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу.

За словами адвоката, вже документально підтверджено, що до списку членів "Стоп шлам" потрапляли померлі особи. Зокрема зазначена громадянка Надія Сорочан. Її заява про вступ до громадської організації датована 2020 роком. Тоді як ця жінка померла ще у 2016 році.

"Засновники "Стоп шлам" просто отримали копії документів та скористалися її даними. За нашою інформацією, таких осіб серед членів цієї громадської організації не менше десятка. І це, не кажучи про людей, чиї дані використали без їх відома. Тому ми вимагаємо, аби правоохоронці активізували розслідування та якнайшвидше притягнули до відповідальності винних у шахрайстві осіб", - зазначає Ващенко.

На МГЗ вважають, що від початку позов "Стоп шлам" - шахрайство. Він базувався на підробленій експертизі, а дані багатьох позивачів використовували без їхнього відома. Втім це не завадило судді Заводського районного суду Миколаєва Ірині Бобровой винести рішення на користь "Стоп шлам". Це рішення зараз оскаржується в апеляційному суді.

Нагадаємо, поліція розслідує шахрайство з боку засновників громадської організації "Стоп шлам", яка намагається стягнути з МГЗ 9,2 млрд грн компенсації за моральну шкоду.

Також НАБУ та ДБР проводять розслідування щодо зловживання владою, незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду та службового підроблення судді Заводського районного суду Миколаєва Ірини Бобрової.

Стосовно адвокатів "Стоп шлам" відкрито кримінальне провадження за статтею "Підробка документів" - вони надали до суду довідки про захворювання на коронавірус з явними ознаками підробки.