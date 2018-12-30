Адвокати можуть звертатись до ЄСПЛ із окремими позовами по кожному моряку, - Мін'юст

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Позови від адвокатів не будуть суперечити міждержавній заяві України

Адвокати можуть звертатись до Європейського суду з прав людини із окремими позовами по кожному захопленому моряку. Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра юстиції - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Лещина.

За його словами, це вибір самих заявників.

"Вони вирішують, чи окремо звертатись, чи ні. Держава буде представляти свою частину, яка стосується незаконного утримання військовополонених в режимі злочинців, а також взагалі щодо невиконання Женевської конвенції Росією. А заявники будуть йти по кожному окремо, наскільки я розумію, в цьому немає ніякої проблеми", - заявив Лещина.

За його словами, позови від адвокатів звільнити кожного окремого моряка не будуть суперечити міждержавній заяві України з вимогою звільнення всіх захоплених та можуть розглядатись в ЄСПЛ паралельно.

"Ми вимагаємо того ж самого. Заявники можуть подавати окремі заяви, можуть пояснювати їх окремі ситуації, в яких вони опинились. Можливо, будуть якісь додаткові обставини, які не стосуються загальнодержавної заяви", - додав він.

Нагадаємо, 28 грудня адвокати захоплених РФ українських моряків заявили про намір звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна наразі збирає інформацію про порушення Російською Федерацією рішення ЄСПЛ щодо надання лікування українським морякам, а також надання їм всіх прав і свобод, відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Зазначимо, Україна 7 січня подасть повноцінну між державну заяву до Європейського суду з прав людини з вимогою звільнення Росією захоплених українських моряків.