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Адвокаты в Германии попросили открыть дело против Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

Четыре адвоката из Берлина обратились в Генпрокуратуру в Карлсруэ с требованием возбудить дело против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Также они просят открыть дело против беларусских силовиков.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Адвокаты представляют интересы 10 белорусов, в их распоряжении более 100 задокументированных случаев применения пыток властями страны.

Все клиенты сообщили о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жестоком обращении.

"Их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, и на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, их унижали, им угрожали, оскорбляли и подвергали другим унижениям", - говорится в заявлении.

Адвокаты просят, чтобы прокуратура начала расследование против представителей белорусских властей.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении".

До этого Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь.

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