Адвокаты в Германии попросили открыть дело против Лукашенко

Четыре адвоката из Берлина обратились в Генпрокуратуру в Карлсруэ с требованием возбудить дело против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Также они просят открыть дело против беларусских силовиков.
Об этом сообщает издание Tagesspiegel.
Адвокаты представляют интересы 10 белорусов, в их распоряжении более 100 задокументированных случаев применения пыток властями страны.
Все клиенты сообщили о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жестоком обращении.
"Их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, и на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, их унижали, им угрожали, оскорбляли и подвергали другим унижениям", - говорится в заявлении.
Адвокаты просят, чтобы прокуратура начала расследование против представителей белорусских властей.
Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении".
До этого Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь.