Адвокати в Німеччині попросили відкрити справу проти Лукашенка

Чотири адвокати з Берліна звернулися до Генпрокуратури в Карлсруе з вимогою порушити справу проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Також вони просять відкрити справу проти білоруських силовиків.
Про це повідомляє видання Tagesspiegel.
Адвокати представляють інтереси 10 білорусів, в їх розпорядженні більше 100 задокументованих випадків застосування тортур владою країни.
Всі клієнти повідомили про затримання на незначних підставах, тортури і жорстоке поводження.
"Їх утримували в надзвичайно тісних камерах і автозаках, і протягом декількох днів вони піддавалися фізичному насильству, їх принижували, їм погрожували, ображали і піддавали іншим приниженням", - йдеться в заяві.
Адвокати просять, щоб прокуратура почала розслідування проти представників білоруської влади.
Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко звинуватив Польщу і країни Балтії в "шаленій поведінці".
До цього Лукашенко звинуватив Україну у планах "душити" Білорусь.