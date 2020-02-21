ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокаты Филатова обвинили местное СБУ в дестабилизации ситуации в регионе

Новости » Политика     21.02.2020 - 13:58
Адвокаты Филатова обвинили местное СБУ в дестабилизации ситуации в регионе
Фото: пресс-конференция в Киеве (Украинские новости)

Защита намерена подать судебные иски о защите деловой репутации мэрии города

Адвокаты мэрии Днепра, а также мэра города Бориса Филатова обвиняют управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области в подрыве авторитета местных органов власти и дестабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Так, по словам адвоката Алексея Шевчука, именно сотрудники СБУ начали распространять дезинформацию о коррумпированности органов власти Днепра, тогда как руководство ведомства не владеет ситуацией, которая сложилась в регионе.

"За последние две недели СБУ в регионе обнародовала информацию о завладении должностными лицами Днепровского горсовета госсредствами и разворовывании бюджета в Днепре. Полноценная проверка не проводится. Это наносит вред деловой репутации и отпугивает инвесторов в регионе. Мы собираем информацию о привлечении к ответственности должностных лиц У СБУ в Днепропетровской области. Органы местного самоуправления и мэр лично будут подавать иски к СБУ в регионе", - сказал он.

Другой адвокат Константин Глоба считает, что своими действиями СБУ Днепропетровской области наносит вред авторитету местной власти.

"Недавно СБУ обнародовала информацию о том, что должностные лица мэрии Днепра присвоили денежные средства. При этом, никому не сообщено о подозрении, никто не вызван на допрос. Кроме заявления ничего нет. Сам этот факт свидетельствует о безосновательности обнародованной информации",- добавил адвокат.

Глоба также отметил, что СБУ действительно провела обыск в одном из департаментов, но это не имеет отношения к мэрии Днепра. По его словам, во время обыска были изъяты документы, однако вскоре возвращены, как такие, которые не интересуют СБУ, что свидетельствует о безосновательности заявлений СБУ.

"Своими действиями СБУ наносит урон Днипровскому горсовету, распространяя недостоверную информацию. Эта информация дестабилизирует ситуацию в регионе. Можно говорить о том, что публикации СБУ подрывают авторитет местных органов и дестабилизируют ситуацию в регионе", - уверен он.

Как сообщили участники пресс-конференции, адвокаты заказали проведение лингвистических экспертиз в связи с публикациями СБУ о местной власти Днипра.

Защита намерена подать судебные иски о защите деловой репутации мэрии Днипра и опровержении обнародованной информации.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Днепр заключил пари с городским головой Борисом Филатовым.

В Днепре полиция провела спецоперацию по освобождению похищенного предпринимателя Зеленскому передали на утверждение стратегию нацбезопасности Украины
Новости Украины ДнепрФК ДнепрСлужба безопасности УкраиныБорис Филатов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь