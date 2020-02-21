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Адвокати Філатова звинуватили місцеве СБУ в дестабілізації ситуації в регіоні

Новини » Політика     21.02.2020 - 13:58
Адвокати Філатова звинуватили місцеве СБУ в дестабілізації ситуації в регіоні
Фото: прес-конференція в Києві (Українські новини)

Захист має намір подати судові позови про захист ділової репутації мерії Дніпра

Адвокати мерії Дніпра, а також мера міста Бориса Філатова звинувачують управління Служби безпеки України (СБУ) в Дніпропетровській області в підриві авторитету місцевих органів влади та дестабілізації ситуації в регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Так, за словами адвоката Олексія Шевчука, саме співробітники СБУ почали поширювати дезінформацію про корумпованість органів влади Дніпра, тоді як керівництво відомства не володіє ситуацією, яка склалася в регіоні.

"За останні два тижні СБУ в регіоні оприлюднила інформацію про заволодіння посадовими особами Дніпровського міськради держкоштами й розкраданні бюджету в Дніпрі. Повноцінна перевірка не проводиться. Це завдає шкоди діловій репутації й відлякує інвесторів в регіоні. Ми збираємо інформацію про притягнення до відповідальності посадових осіб У СБУ в Дніпропетровській області. Органи місцевого самоврядування та мер особисто будуть подавати позови до СБУ в регіоні", - сказав він.

Інший адвокат Костянтин Глоба вважає, що своїми діями СБУ Дніпропетровської області завдає шкоди авторитету місцевої влади.

"Нещодавно СБУ оприлюднила інформацію про те, що посадові особи мерії Дніпра привласнили грошові кошти. При цьому, нікому не повідомлено про підозру, ніхто не викликаний на допит. Крім заяви нічого немає. Сам цей факт свідчить про безпідставність оприлюдненої інформації",- додав адвокат.

Глоба також зазначив, що СБУ дійсно провела обшук в одному з департаментів, але це не має відносини до мерії Дніпра. За його словами, під час обшуку були вилучені документи, однак незабаром повернуті, як такі, які не цікавлять СБУ, що свідчить про безпідставність заяв СБУ.

"Своїми діями СБУ завдає шкоди Дніпровскій міськраді, поширюючи неправдиву інформацію. Ця інформація дестабілізує ситуацію в регіоні. Можна говорити про те, що публікації СБУ підривають авторитет місцевих органів і дестабілізують ситуацію в регіоні", - упевнений він.

Як повідомили учасники прес-конференції, адвокати замовили проведення лінгвістичних експертиз у зв'язку з публікаціями СБУ про місцеву владу Дніпра.

Захист має намір подати судові позови про захист ділової репутації мерії Дніпра і спростування оприлюдненої інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Дніпро уклав парі з міським головою Борисом Філатовим.

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