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Адвокати екс-глави Nissan оскаржили відмову суду звільнити його під заставу

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 09:29
Адвокати екс-глави Nissan оскаржили відмову суду звільнити його під заставу
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Суд продовжив його утримання під вартою

Адвокати екс-глави Nissan Карлоса Гона оскаржили рішення суду в Токіо, що відхилив їхнє прохання про звільнення Гона під заставу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Суд продовжив його утримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Токіо призупинила допит колишнього глави автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона у зв'язку з тим, що в нього піднялася висока температура і Гон має погане самопочуття. 

До цього, 28 грудня, прокуратура Японії в ході розслідування у справі Карлоса Гона зацікавилася його діловими зв'язками з саудівським бізнесменом Халедом аль-Джуффали, який керує бізнесом Nissan на Близькому Сході. Прокуратура Токіо підозрює топ-менеджера Nissan в тому, що він не задекларував частину винагороди у формі цінних паперів від Nissan Motor Co. Відсутність цих даних у документах розкриття може бути прирівняне до маніпулювання інформацією.

Нагадаємо, 21 грудня спеціальна слідча група Токійської прокуратури знову заарештувала колишнього главу франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi. Зазначимо, акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії Карлоса Гона.

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