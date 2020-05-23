Адвокаты: допросы Порошенко как свидетеля - противоречат принципу верховенства права

Очередное дело против пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко - это одна из "приключений", которые устраивает Государственное бюро расследований (ГБР) по указанию власти. За год доказательств ни в одном деле так и не были предъявлены.

Об этом заявили адвокаты Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков, передает РБК-Украина.

"Вместо того, чтобы вручать повестки в соответствии с нормами УПК, демонстрируются различного рода ютуб креативные ролики, которые по мнению следователей ГБР должны заменить выполнение норм закона", - говорит Головань.

Он также обратил внимание на то, что ГБР намеренно перенесло юридический адрес одного из своих отделов в сооружение в Печерском районе, чтобы работать "под зонтиком" Печерского суда.

"По причинам, которые не оглашаются официально, но они вполне очевидны. Им комфортно работать только с этим судом, и даже внутри этого суда только с конкретными судьями. Судья Вовк, который только что обязал открыть производство в отношении вице-президента и кандидата в президенты США Байдена - это именно один из тех судей. Он не мог бы контролировать работу ГБР, если бы они открыто признавали, что они находятся на улице Петлюры в Шевченковском районе. Это была бы подсудность другого суда", - добавляет Новиков.

Адвокаты подчеркивают, что на днях исполнился год первому уголовному производству, которое было открыто против Порошенко. Впрочем, за это время никаких доказательств ни в одном деле не предъявлено.

"Ничего, никаких фактов каких-либо правонарушений представлено не было, но никто не сомневается, и это откровенно утверждается, и лично президентом Зеленским, что все эти производства фабрикуются против пятого президента Украины Петра Порошенко. В таких обстоятельствах говорить о вызовах и допросах для президента Порошенко как свидетеля - абсолютно противоречит конституционному принципу верховенства права. Если имеете что предъявить - предъявляйте. Но осуществлять только, чтобы сделать приятное заказчику - все эти противоправные вызовы неизвестно куда, мы не будем потакать этим противоправным требованиям", - отметил Головань.

Напомним, 22 мая Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Пятого президента Украины ждут в ГБР 26 мая в 11:00.

Ранее нардеп Виктория Сюмар заявила, что дела против пятого президента Петра Порошенко становятся совершенно очевидным политическим преследованием как для ЕСПЧ, так и "всех, кто понимает что такое право".