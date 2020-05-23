Адвокати: допити Порошенка як свідка - суперечать принципу верховенства права

Чергова справа проти п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка - це одна із "пригод", які влаштовує Державне бюро розслідувань (ДБР) за вказівкою влади. За рік доказів у жодній справі так і не було пред’явлено.

Про це заявили адвокати Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков, передає РБК-Україна.

"Замість того, щоб вручати повістки відповідно до норм КПК, демонструються різного роду ютуб креативні ролики, які на думку слідчих ДБР повинні замінити виконання норм закону", - говорить Головань.

Він також звернув увагу на те, що ДБР навмисно перенесло юридичну адресу одного зі своїх відділів у споруду в Печерському районі, щоб працювати "під парасолькою" Печерського суду.

"З причин, які не оголошуються офіційно, але вони цілком очевидні. Їм комфортно працювати тільки з цим судом, і навіть всередині цього суду тільки з конкретними суддями. Суддя Вовк, як і щойно зобов’язав відкрити провадження відносно віце-президента і кандидата у президенти США Байдена - це саме один з тих суддів. Він не міг би контролювати роботу ДБР, якби вони відкрито визнавали, що вони знаходяться на вулиці Петлюри у Шевченківському районі. Це була б підсудність іншого суду", - додає Новіков.

Адвокати наголошують, що днями виповнився рік першому кримінальному провадженню, яке було відкрите проти Порошенка. Втім, за цей час жодних доказів у жодній справі не пред’явлено.

"Нічого, жодних фактів якихось правопорушень представлено не було, але ніхто не сумнівається, і це відверто стверджується, і особисто президентом Зеленським, що всі ці провадження фабрикуються проти п’ятого президента України Петра Порошенка. В таких обставинах говорити про виклики й допити для президента Порошенка як свідка - це абсолютно суперечить конституційному принципу верховенства права. Якщо маєте що пред’явити - пред’являйте. Але здійснювати аби тільки зробити приємність замовнику - всі ці протиправні виклики невідомо куди, ми не будемо потурати цим протиправним вимогам", - зазначив Головань.

Нагадаємо, 22 травня Державне бюро розслідування оприлюднило повістку про виклик екс-президента Петра Порошенка на допит у якості свідка. П’ятого президента України чекають у ДБР 26 травня об 11:00.

Раніше нардеп Вікторія Сюмар заявила, що справи проти п'ятого президента Петра Порошенка стають цілковито очевидним політичним переслідуванням як для ЄСПЛ, так і "всіх, хто розуміє що таке право".