Адвокаты Чауса запросили об отводе судьи

Адвокаты экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса воспользовались правом на отвод судьи. Если он будет одобрен, судебное заседание будет перенесено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис в эфире "Украина 24".
"Сторона защиты воспользовались правом на отвод (судьи - ред.). Если будет предыдущий судья, заседание будет продолжено. Если будет другой судья, то он будет сам выбирать дату (нового заседания - ред.)", - заявила она.
Напомним, сегодня ВАКС начал рассматривать избрание меры пресечения Чаусу. В зал заседания журналистов не пустили. НАБУ просит арестовать экс-судью.
Отметим, НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В антикоррупционном бюро завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.