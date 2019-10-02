Адвокату, присвоевшему здание на Банковой, объявили подозрение

Прокуратура города Киева объявила подозрение в присвоении государственного помещения на улице Банковой адвокату, бывшему народному депутату Антону Ружицкому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, подозреваемый совместно с другими участниками преступной схемы, используя анкетные данные умершего в 2002 году женщины, от ее имени продали помещение на улице Банковой, находящегося на балансе Государственного управления делами и является госсобственностью, в пользу подставного физического лица.

Сейчас задержанному, 1952 г.р., сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УК Украины".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве адвокат присвоил государственное помещение на улице Банковой стоимостью 5 млн гривен и пытался его продать.Задержанный пытался продать помещение арендаторам за 130 тыс. долларов.

Кроме того, следователи Государственного бюро расследований обнаружили незаконное присвоение денежных средств госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" во время приобретения некачественного оборудования по завышенным ценам.