На юрдопомогу затриманим на окупованих територіях виділили 90 млн гривень

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Зі слів Ірини Геращенко, відповідні зміни внесено до бюджету на 2019 рік

На правову допомогу родинам політв’язнів або тим, хто потрапив у біду на окупованих територіях, згідно з ухваленими до бюджету змінами, виділено 90 мільйонів гривень. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко в ефірі Zik, передає РБК-Україна.

"Держава повинна більше піклуватись про людей, які потрапили в біду на окупованих територіях і допомагати адвокатам. Тож саме для цього зараз ми ухвалили зміни до бюджету на цей рік", - зазначила вона.

Геращенко також розповіла, що Україна ще з весни вимагала, щоб незаконно затриманих українських моряків із судна "ЯМК-0041", яких Росія утримувала в Криму, відпустили додому.

Вона додала, що Крим залишається закритим не лише для української влади, а й для будь-якої міжнародно-моніторингової місії і навіть "Червоний хрест" не має змоги відвідувати там наших політв’язнів. Тож Україна просто не могла надати адвокатів морякам судна "ЯМК-0041".

"Хочу наголосити, що заяви про те, що Україна, нібито, забула про цих моряків, не відповідає дійсності. Я постійно контактую із пані Денісовою (український омбудсмен Людмила Денісова, - ред.), а саме вона опікувалась цим питанням. Це була одна із тих тем, які йшли майже щоденно у її телефонних контактах з візаві Москальковою", - наголосила Геращенко.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила звільнення 7 українських моряків, які незаконно утримувалися в анексованому Криму.