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Адвокатов могут освободить от подачи декларации: комитет Рады поддержал закон

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 16:16
Адвокатов могут освободить от подачи декларации: комитет Рады поддержал закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине адвокатов могут освободить от представления декларации. Верховной раде рекомендуют одобрить во втором чтении законопроект №3602.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Такую рекомендацию предоставил комитет по вопросам антикоррупционной политики.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридической доработкой", - сказано в сообщении.

В пояснительной записке подчеркивается, что деятельность адвокатуры не связана с выполнением функций государства или местного самоуправления, и государственные органы не могут вмешиваться в ее работу.

Ко второму чтению к законопроекту подали 16 поправок. Народные депутаты учли полностью три правки, частично - 11 и две - отклонили.

"Поддержаны правки, которые соответствуют общей концепции документа: лица, которые оценивают государственных служащих или лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подавать декларации. При этом лица, оценивающие частных субъектов для частного сектора, не являются субъектами декларирования", - указано в сообщении.

Напомним, в начале марта Верховная рада приняла этот законопроект за основу.

Как писало РБК-Украина, ранее ВР сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.

В законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

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