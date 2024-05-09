Адвокати Коломойського назвали нові звинувачення безпідставними

У заяві адвокатів йдеться про те, що сторона захисту заперечує проти клопотання про обрання запобіжного заходу.

Адвокати нагадали, що кримінальні провадження щодо причетності Коломойського І.В. до замаху на вбивство Карпенка С.Р. вже неодноразово були закриті як слідчими, прокурорами, так і судом, як у зв’язку з встановленням відсутності в діяннях складу кримінального правопорушення, так і у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

"Постанова прокурора від 22.12.2005, якою скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно Коломойського І.В. від 14.09.2005 року, на яку посилається сторона обвинувачення, є юридично нікчемною, оскільки постанова від 14.09.2005 року була на той момент змінена постановою Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 09.11.2005. Юридична нікчемність даної постанови пояснюється тим, що відповідно до п.11 ч.1 ст.6 чинної на той момент редакції КПК України кримінальну справу не може бути порушено щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню", - йдеться в заяві.

Адвокати наголошують що, у клопотанні про обрання запобіжного заходу не обґрунтовано наявності в даному випадку обґрунтованої підозри. Зазначається, що даному випадку у клопотанні про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою належним чином не доведено ані наявності обґрунтованої підозри, ані жодного з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Вони також підкреслюють, що згідно із ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку.

"Вважаємо, що сторона обвинувачення у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не дотрималась визначених у КПК України принципів законності та обґрунтованості, а також належним чином не обґрунтувала ані обґрунтованості підозри, ані визначених у ст.177 КПК України ризиків", - кажуть адвокати.

Разом з тим, ані у клопотанні про обрання запобіжного заходу, ані у доданих до нього томах не міститься жодного доказу, який би підтверджував наявність у діях підозрюваного будь-яких ознак інкримінованого кримінального правопорушення", - йдеться у заяві адвокатів.

Зокрема, у матеріалах клопотання відсутній жодний доказ, який би підтверджував надання підозрюваним будь-яких вказівок, доручень, які становлять об’єктивну сторону відповідного кримінального правопорушення, а саме надання вказівки організувати скоєння зазначеного особливо тяжкого злочину.

"Відповідно до ч.5 ст.95 КПК України слід зазначити, що особа дає показання щодо фактів, які вона сприймала особисто, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Натомість, жоден зі свідків особисто не перебував у час і у місці, де відбувалося, на думку сторони обвинувачення, надання Коломойським І.В. вказівки на вчинення злочину. Їхні судження про обставини справи ґрунтуються виключно на їхніх суб’єктивних припущеннях", - звернули увагу адвокати бізнесмена.

За словами адвокатів, показання свідків, раніше засуджених, засновані суто на їх суб’єктивних думках про відносини між іншими особами.

"Наведене свідчить про відсутність у діях Коломойського І.В. складу кримінальних правопорушень, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру, а отже і про повну необґрунтованість самої підозри. Відтак, відкриття щодо тих самих начебто діянь нових кримінальних проваджень є незаконною вже щонайменше третьою спробою органів досудового розслідування в межах кримінальних проваджень досліджувати одні й ті ж правовідносини", - наголошують правники.

У своєму запереченні адвокати також звертають увагу на те, що інкриміновані Коломойському дії щодо нібито підбурювання до злочину були нібито вчинені в період з 03 по 07 липня 2003 року. Отже, строк притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 КК України сплив ще 08.07.2018 року - тобто майже 6 років потому.

"Наголошуємо, що станом на дату розгляду даного клопотання про обрання запобіжного заходу Підозрюваний утримується під вартою у Відділі забезпечення досудового слідства Служби безпеки України, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, буд. 3А, відтак на даний час стверджувані прокурором ризики в будь-якому разі нівелюються цими обставинами", - йдеться у заяві адвокатів.

Крім того, стан здоров’я Коломойського не є сумісним із перебуванням під вартою та потребує надання постійної спеціалізованої медичної допомоги, нагадали адвокати.

Чому Коломойський під вартою

Нагадаємо, з вересня 2023 року олігарх Ігор Коломойський перебуває у СІЗО. Він є фігурантом кількох кримінальних справ.

Слідство встановило, що протягом 2013-2020 років він легалізував понад півмільярда гривень, використавши для цього інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Також Коломойському оголосили підозру у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень, до якого були причетні співробітники "ПрибатБанку", засновником і акціонером якого він тоді був.

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