У адвоката Трампа прошли обыски по делу о его деятельности в Украине

"Расследование в отношении Джулиани выросло из дела против уроженцев Советского Союза (Льва Парнаса и Игоря Фрумана, - ред.), которые помогали в его миссии в Украине - добыть компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне Хантере, который входил в совет директоров украинской энергетической компании", - пишет издание.

Как сообщает The New York Times, в ходе расследования прокуратура изучала возможные бизнесовые дела Джулиани в Украине, а также его причастность к отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.

"Прокуратура выясняла, работал ли Джулиани только на Трампа, или же и на украинских чиновников или бизнесменов, которые хотели увольнения посла (Йованович, - ред.) по своим собственным причинам", - говорится в материале.

По информации The New York Times, прокуратура и ФБР долгое время хотели получить доступ к телефонам Джулиани, во время президентства Дональда Трампа необходимый ордер так и не был выдан.

Также сообщается, что изучались и связи Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Экс-глава Генпрокуратуры помогал Джулиани в его миссии по поиску компромата на семью Байденов, а также продвигал идею с увольнением Мари Йованович, отмечает The New York Times.

"Среди прочего, прокуратура изучила разговоры Джулиани на предмет получения сотен тысяч долларов от Луценко, в явно несвязанном (с историей вокруг Байденов, - ред.) консалтинговом бизнесе, в результате чего был составлен проект соглашения о выплате гонорара, который так и не был реализован", - пишет The New York Times.

По словам самого Джулиани, эта сделка предполагала его помощь украинской власти в поиске украденных и выведенных из Украины денег.

"Хотя ордер на обыск не является явным обвинением в противоправных действиях в адрес Джулиани, он показывает, что расследование вступило в новую активную фазу", - резюмирует американское издание.